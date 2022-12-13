Центр управления Нижегородской областью обработал более 90 тысяч обращений за год

С начала 2022 года в Центр управления регионом (ЦУР) поступило более 90 тыс. обращений от нижегородцев – в три раза больше, чем в прошлом году. Среднее время ответа сократилось на 40 минут, до 4 часов и 48 минут, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Всего в 2021-2022 годах в соцсетях создано более 3,3 тыс. аккаунтов органов власти и госорганизаций. Более 60% обращений из соцсетей поступаю напрямую в сообщества местных органов власти – год назад показатель составлял 30%.

«Обратная связь стала неотъемлемой частью работы всех органов власти и учреждений. Могу подтвердить это на личном примере. На комментарии отвечают и руководители органов местного самоуправления. Социальные сети позволяют максимально оперативно реагировать на обращения людей»,— сообщил губернатор Глеб Никитин.

Для чиновников регулярно проводят семинары по работе в интернете – в этом году ЦУР организовал более 60 таких мероприятий и провел 25 прямых эфиров с представителями органов власти.

ЦУР Нижегородской области было создано в конце 2020 года по поручению президента России Владимира Путина. Основная задача центра – обеспечить прямую коммуникацию между гражданами и властью.

Анастасия Еремина