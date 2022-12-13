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В Ростовской области создадут «Центр истинных ценностей» для молодежи

В 2023 году на Дону откроют центр молодежного инновационного творчества и креативных индустрий, который имеет рабочее название «Центром истинных ценностей», сообщил в своем инвестпослании губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Как рассказал глава региона, на площадке планируется «слушать молодежь», развивать взаимодействие научного и профессионального сообщества в сфере архитектуры, промышленного дизайна, музыки, IT-технологий, кино, живописи и др.

Ранее президент России Владимир Путин неоднократно заявлял о том, что страна всегда будет придерживаться «традиционных ценностей». В ноябре глава государства утвердил основы госполитики по их укреплению.

Анатасия Назарова

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