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Коммерсантъ FM
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«Аргентина явный фаворит в матче с хорватами»

Владимир Осипов — о первой игре полуфинала ЧМ в Катаре

13 и 14 декабря в Катаре пройдут игры полуфинала. Во вторник встретятся Аргентина и Хорватия, а в среду Франция и Марокко. Оба матча начнутся в 22:00. Финал морового первенства запланирован на воскресенье. Кто сыграет в главном матче футбольного четырехлетия? Ждут ли болельщиков очередные сенсации или в этот раз фавориты возьмут свое? Эти вопросы спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов обсудил с известным комментатором, амбассадором «Лиги ставок» Виктором Гусевым.

Фото: Мария Плотникова, Коммерсантъ

Фото: Мария Плотникова, Коммерсантъ

— Титул чемпиона мира у Лионеля Месси, которого называют одним из величайших игроков, в истории футбола стал реальностью. В полуфинале Аргентина явный фаворит в матче с хорватами. Букмекерская компания «Лига ставок» дает на победу хорватов в основное время коэффициент 4,7, на Аргентину — всего 1,9. Ничья в основное время идет за 3,45. К Марокко вопросов много. Но, тем не менее, сегодня Аргентина—Хорватия, завтра Марокко—Франция. Не стоит нам расстраиваться, что так все вышло?

— Я до сих пор видел на чемпионате мира потрясающее зрелище, потому что для меня это в первую очередь не качество футбола, а неожиданности, напряженность борьбы, какая-то непредсказуемость исходов. В этом зрелищность, поэтому с этой точки зрения меня абсолютно удовлетворяет чемпионат мира, для меня это главное.

— Что касается матча Аргентина—Хорватия, я смотрю расклад по «Лиге ставок», и 65% ставят на Аргентину, 15% — на ничью и 20% — на победу хорватов. Они настолько хороши? Могут отправить Месси домой?

— Мне кажется, что хорваты уже показали нам все, что они могут предъявить, все свои ресурсы. И большее уважение к ним — они с трудом добрались до полуфинала. У них в пяти матчах четыре ничьи и только одна победа над канадцами. А что касается Аргентины, много неиспользованных ресурсов. Взять того же Лаутаро Мартинеса из «Интера»: 25-летний нападающий, он совершенно еще пока не раскрылся. И в те моменты, когда Месси его здорово выводил на удар, он мазал и получал малое крыло времени. Вот такие люди должны проявить себя в составе сборной Аргентины. И мне кажется, что Месси должен сказать свое слово — и здесь, и в финале.

В общем, я поставил на Аргентину, но на самом посоветовал бы ставку на то, что по ходу матча одна из команд не забьет. Потому что или Хорватия выстоит на 0:0 в основное и будет дополнительное время, или она забьет гол и удержит это преимущество. 3:0 не будет, конечно, как четыре года назад на чемпионате мира в России. Но выстоит, удержит или быстро забьет Аргентина гол, потом Хорватия побежит отыгрываться и получит еще и еще.

— Один из клиентов «Лиги ставок» заключил сумасшедшее пари и поставил 100 тыс. руб. на то, что во втором овертайме выиграют хорваты с коэффициентом 22. И еще одну ставку на то, что они выиграют по пенальти, там 13 коэффициент. Человек рискнул и зарядил вот такие деньги. И для меня удивительно, я очень внимательно теперь смотрю за этим исходом, даже переживаю за этого человека.

— Может быть, он исходит из того, что Аргентина склонна упускать свое преимущество, как когда они вели 2:0, и, казалось, ничто не предвещало проблем для них с голландцами. А потом бац — и 2:2. Какая-то нестабильность, неустойчивость есть у аргентинцев, совершенно верно.

— Некая зависимость от Месси — это не проблема для Аргентины?

— Нет. Кто-то начинает говорить, что Месси ходит пешком. Вы знаете, если взять такой показатель, как пробег с мячом, то у Месси он на всем чемпионате — владение мячом по ходу матча. А что касается зависимости от него, любая команда хотела бы так зависеть, чтобы был такой игрок. Португалия, наверное, тоже была зависимой от Криштиану Роналду, только не получилось, они провалились.

— Забьет ли Месси? Сейчас они с Килианом Мбаппе главные претенденты на титул лучшего бомбардира. Правда, Оливье Жиру еще подтянулся, у него тоже четыре мяча. Коэффициент на то, что он станет лучшим 8, на Месси — 4, а на Мбаппе — 1,55.

— В матче Франция—Марокко я бы поставил на гол Жиру. При такой системе игры, как в матче с Англией, я вижу прежде всего Мбаппе в роли ассистента, а Жиру может продавить, он в блестящей форме. А что касается Месси, он тоже скорее в подыгрыше. Я бы поставил с большим удовольствием, с большей надеждой на гол того же Лаутаро Мартинеса, если ему наконец дадут достаточно игрового времени. Как раз Месси ему сассистирует, и будет гол.

— Находятся люди, которые ставят на победу Марокко в основное время против французов. В букмекерской компании «Лига ставок» таких 20%, 10% верят в ничью. Все понимаю — Хаким Зиеш, Ашраф Хакими — марокканцы отправили домой Испанию, Португалию. Но неужели есть какие-то шансы в основное время убрать Францию?

— Я думаю, что очень небольшие шансы у Марокко это сделать. Организация игры великолепная у них, тренер сделал за три месяца совершенно невероятное. Марокко выиграло группу, где была Хорватия и Бельгия, остановило Испанию и Португалию, у них великолепный вратарь. Но дело в том, что у Марокко есть серьезные потери, и в линии обороны особенно. Все-таки скамейка у этой команды не такая длинная, чтобы совершенно спокойно поплевывать на эти потери. Поэтому это может сыграть свою роль.

— В таких матчах, где прям фаворит настолько явный, куда смотреть? Например, коэффициент на гол Жиру 2,7, Мбаппе — 2,16.

— Я бы смотрел на Жиру. Потому что ему здорово ассистирует и Антуан Гризманн, который для меня пока что довольно неожиданно лучший игрок чемпионата. Кстати, у всех в голове осело, что он был лучшим четыре года назад по системе «гол + пас». А именно «Золотой мяч» лучшего футболиста чемпионата мира отдали Модричу тогда, а не Гризманну. И я знаю, что последний даже обиделся на это. Сейчас он реальный претендент, отлично ассистирует Жиру. И про Мбаппе тоже говорят, что с Англией как-то он не сыграл, что его закрыли. Ничего подобного — против него играет два, а то и три защитника, но он великолепен как ассистент. И на острие будет Жиру, и мне кажется, он забьет марокканцам.

— А насколько все-таки вероятно, что Жиру обойдет всех, и даже Мбаппе, и станет лучшим бомбардиром?

— Он может, он заряжен. Ему на руку сыграло отсутствие Карима Бензема, потому что иначе он бы боролся за место в стартовом составе. А так он разгрузился психологически, стал основным нападающим на острие сборной Франции, и в этом повезло и ему, и Франции, и Дидье Дешаму. Поэтому я ставлю на Жиру, он напористый, его очень сложно остановить. Как он перепрыгнул Гарри Магуайра, просто оттеснил и пробил без каких-то шансов.

— Мы получили четыре сборные в полуфинале. И помимо ставки на победителя турнира можно поставить на то, какое место какая сборная займет. Как бы вы здесь распределили команды?

— Мне очень интересно было бы увидеть финал Франция—Хорватия, то есть повторение того, что было четыре года назад. По-моему, такого не было на чемпионатах мира. Только бразильцы выиграли два раза подряд чемпионаты, но вот чтобы финал повторялся… И все же, наверное, я поставлю все-таки французов на первое место, я не верю, что хорваты подряд выбьют двух южноамериканских грандов, что они после Бразилии расправятся и с Аргентиной. Это все-таки не та Хорватия, чтобы такой подвиг совершить. Поэтому Франция, затем Аргентина. В матче за третье место Хорватия—Марокко все будет зависеть от настроя. Как мне кажется, эта «бронза» дороже и нужнее марроканцам, чем хорватам, у которых было «серебро» четыре года назад.

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