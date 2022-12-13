«Для туристов это встреча с настоящей зимой»

Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает о том, какие зимние забавы подготовили в городе, а также о Симановской мельнице и судьбе ее владельца.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Сегодня столица Урала — Екатеринбург. Для туристов сейчас это встреча с настоящей зимой. На главной городской площади появится изумительной красоты ледяной городок и нарядная елка. Здесь есть туристические маршруты как на один день, так и на неделю. Главное — одеться по сезону. Для Урала вполне применима любимая присказка сибиряков: «Сибиряк не тот, кто не мерзнет, а тот, кто тепло одевается!»

Вооружившись этим знанием, можно выезжать за город, на природу — там тоже есть что посетить. Екатеринбург и его окрестности буквально кишат достопримечательностями, поэтому мы не будем навязывать улицу Вайнера — уральский Арбат, как и не станем строить из себя знатоков городской архитектуры или пересказывать репертуар местных театров. По крайней мере, пока… Мы ведь сюда не раз еще вернемся.

А так как хлеб всему голова, с него и начнем, точнее, даже с мельницы. Сейчас это жилой дом на набережной реки Исеть, а когда-то она кормила весь город и принадлежала купцу первой гильдии Илье Симанову. Дважды он избирался городским головой, немерено жертвовал на благотворительность и благоустройство города. И вдруг как гром среди ясного неба… Попадает он под суд. Финансовые махинации, мошенничество, перепродажа заложенного в банк зерна — в общем, позор! По итогам судебного разбирательства крупнейшего промышленника и мецената Урала признали виновным, лишили всех наград и званий, а имущество конфисковали и распродали с торгов.

Мельницу тут же приобрели купцы Макаровы. Они расширили дело, отремонтировали мост, подвели железнодорожную ветку. Поэтому мельница называется Симановской, а мост — Макаровским. Интересно, что в 1916 году дело Симанова признали сфабрикованным, ответчика полностью оправдали и восстановили в правах. А потом… Помните анекдот? А потом пришел лесник дядя Вася. Было бы смешно, если бы не было так грустно. Пришла революция, и Симановым, и Макаровым пришлось бежать вместе с войсками Колчака. Так они и сгинули где-то в Сибири…