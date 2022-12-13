Житель Кубани погиб в районе Лаго-Наки после столкновения машины с лошадью

Житель Краснодарского края скончался после ДТП с лошадью в районе плато Лаго-Наки. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Адыгее.

Фото: пресс-служба МВД по Адыгее



Авария произошла 12 декабря около 17:45 на 6-м км автодороги Даховская — Лаго-Наки. 22-летний водитель «Лады» из Адыгеи наехал на лошадь. Он не справился с управлением, съехал с проезжей части, после чего машина опрокинулась.

В результате ДТП от полученных травм на месте скончался 28-летний пассажир легковушки — житель Краснодарского края. Госавтоинспекция и следствие полиции Майкопского района проводят проверку по факту ДТП.

Татьяна Ручкина

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