На строительство поликлиники в Кушнаренково направят до 315 млн рублей

Управление капитального строительства Башкирии на конкурсе 10 января 2023 года выберет подрядчика строительно-монтажных, пусконаладочных работ, поставки оборудования в связи со строительством поликлиники на 320 посещений в селе Кушнаренково, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 315,4 млн руб., из них 265 млн руб. оплатят за счет субсидии из федерального бюджета, 50,5 млн руб. — за счет бюджета Башкирии. Закупка проводится в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Окончание работ запланировано на октябрь 2024 года. Подрядчик должен, в том числе, провести земляные работы, заложить фундамент, установить плиты перекрытия, построить крыльцо, установить лестницы, выполнить внутреннюю отделку помещений и так далее. Поликлиника будет трехэтажной. Также необходимо поставить оборудование для оснащения кабинетов, например, комплект оборудования для централизованной подачи кислорода, закиси азота и вакуума и вакуумное оборудование для лечебно-профилактических учреждений.

Майя Иванова

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