Вратарь «Автомобилиста» Игорь Бобков стал лучшим голкипером недели в КХЛ

Комиссия по определению лучших хоккеистов Фонбет Чемпионата КХЛ признала вратаря свердловского хоккейного клуба «Автомобилист» Игоря Бобкова лучшим голкипером 15-й недели регулярного чемпионата КХЛ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Уральский вратарь поспособствовал победе в двух матчах недели. По его воротам был нанесен 71 бросок (35,5 в среднем за игру), из которых он отразил 97,18%. Коэффициент надежности составил 1,01. Игорь Бобков заработал звание лучшего голкипера недели уже в третий раз в карьере и во второй раз с начала сезона 2022/2023.

Сейчас ХК «Автомобилист» занимает первое место в турнирной таблице «Восточной конференции». За 39 игр команда смогла получить 59 очков. Ближайший соперник — магнитогорский «Металлург» (52 очка). Следующий матч свердловчане проведут в Екатеринбурге 19 декабря с «Адмиралом» из Владивостока.

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Катерина Якушева