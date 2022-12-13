Прокуратура Новосибирской области потребовала от региональных властей усилить контроль за инвестпроектами

Прокурор Новосибирской области Александр Бучман потребовал от руководства региона проработать механизм контроля за деятельностью инвесторов и предусмотреть их ответственность за нарушение сроков создания социально-значимых объектов (школ, поликлиник, больниц). Это позволит «контролировать работу частной стороны и стимулировать ее к надлежащему исполнению взятых на себя обязательств», сообщили в прокуратуре.

«Сложившаяся в области практика заключения таких соглашений не отвечает принципу эффективности использования бюджетных ресурсов, их условия не позволяют правительству области результативно контролировать ход их реализации, защищать имущественные интересы региона, граждан при явных рисках срыва сроков строительства объектов», - сообщает прокуратура Новосибирской области.

По данным прокуратуры, перед губернатором Андреем Травниковым поставлен вопрос о дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц областного правительства. Вынесенное представление находится на рассмотрении, отметили в ведомстве.

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Анна Егорова