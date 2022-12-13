Эпидпорог по ОРВИ в Челябинской области превышен в два раза

В Челябинской области уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) выше эпидемического порога в два раза. В том числе среди взрослых — в 2,5 раза, школьников — в 1,8 раза, детей от трех до шести лет — в 1,4 раза. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

По сравнению с предыдущей неделей уровень заболеваемости ОРВИ увеличился на 31,9% — на 10 тыс. населения зарегистрировано 172,2 случая заражения. Среди взрослых показатель вырос на 37,5%, школьников — на 14%, детей от трех до шести лет — на 18,3%, малышей ясельного возраста — на 10,7%.

В управлении Роспотребнадзора отмечают, что на прошедшей неделе заболеваемость ОРВИ имела смешанную этиологию, с преимуществом в структуре до 41% вирусов гриппа.

«В структуре выявленных вирусов гриппа вирусы гриппа А (H1N1)/pdm составили 88%. Также в циркуляции активно выявляются метапневмовирусы 9,4%, сезонные коронавирусы 6%, возбудители парагриппа, риновирусной, бокавирусной, РС-инфекции и COVID-19», — поясняют в ведомстве.

По сведениям на 12 декабря, на карантине находятся 242 класса в 63 школах. Полностью приостановлен образовательный процесс в пяти школах.