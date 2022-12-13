Альфа-Банк профинансировал строительство Экополиса в Альметьевске

Альфа-Банк одобрил кредитный лимит в объеме 2,6 млрд руб. застройщику Удмуртии — девелоперской компании «АСПЭК-Домстрой». Средства предназначены для строительства первой очереди нового жилого района в Альметьевске.

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Экополис — масштабный проект комплексного освоения территории. На площади 28 Га появится «город в городе» со всей необходимой инфраструктурой: жилье комфорт-класса, новые школа и два детских сада, магазины и объекты сферы услуг, а также прогулочный бульвар вдоль существующей лесопарковой зоны. Лесная территория также будет благоустроена с сохранением существующих деревьев, здесь появятся пешеходные прогулочные экотропы.

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«Для финансирования строительно-монтажных работ и открытия эскроу-счетов был выбран надежный партнер Альфа-Банк, в сотрудничестве с которым АСПЭК-Домстрой в настоящее время завершает строительство ЖК Плюс один в городе Ижевск. Открытие проектного финансирования при поддержке Альфа-Банка позволит стабильно вести работы и планомерно преображать Альметьевск, создавая новую норму жизни уже на федеральном уровне»,— отметил заместитель генерального директора – управляющий АСПЭК-Домстрой Павел Глухов.

«Альфа-Банк — один из крупнейших участников рынка проектного финансирования. Наша экспертиза позволяет гибко подходить к застройщикам, находить индивидуальные решения. Мы рады многолетнему партнерству с такими надежными застройщиками как АСПЭК-Домстрой и возможности внести свой вклад в формирование по-настоящему комфортной и современной городской среды», — подчеркнул региональный управляющий Альфа-Банком в Удмуртии Алексей Медведев.

Альфа-Банк — крупнейший универсальный частный банк в России. На протяжении 30 лет занимает ведущие позиции во всех сегментах банковского бизнеса. Клиентская база составляет около 850 тыс. корпоративных клиентов и 18,7 млн физических лиц.

Альфа-Банк развивается по модели phygital, сочетая цифровые инновации с эффективной сетью физического присутствия, которая насчитывает 486 офисов в Москве и регионах России, 900 городов с курьерской доставкой и 27 900 своих и партнерских банкоматов.

По итогам 2020 года, согласно финансовой отчетности (МСФО), совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», включая ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили $61,9 млрд, совокупный кредитный портфель — $42,7 млрд, акционерный капитал — $8,7 млрд. Чистая прибыль — $1347 млн.

«АСПЭК-Домстрой» — девелопер, специализирующийся на строительстве жилых кварталов и микрорайонов. Компания начала свою деятельность 18 лет назад и стала за это время одной из самых известных и активно развивающихся на рынке Удмуртии, реализовав более 512 000 кв. м жилой недвижимости.

На сегодняшний день в портфеле компании «АСПЭК-Домстрой» находится более 440 Га земельного фонда и ведется строительство более 100 000 кв. м жилья.

При строительстве объектов компания «АСПЭК-Домстрой» выбирает путь устойчивого развития, определяя принципы своей работы в соответствии с требованиями реального времени и соблюдением их актуальности на перспективу.

Компания стремится естественным образом формировать новую норму жизни, преображая окружающее пространство и делая жизнь комфортнее.

Девелопер имеет высший показатель рейтинга ЕРЗ.РФ, оценивающего соблюдение застройщиком декларируемых сроков ввода жилья в эксплуатацию — 5 баллов.

Сообщение носит исключительно информационный характер. Не является рекламой долевого участия в строительстве. Реклама, связанная с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства, будет осуществляться только после получения всей предусмотренной законодательством РФ документации.

ООО СЗ «АДС — Альметьевск».