Удар, еще удар

Для банковской сферы текущий год оказался одним из сложнейших — из-за санкций и экономических потрясений, а также необходимости перестраивать работу по многим направлениям. Это привело к тому, что в целом по итогам 2022 года банковский сектор может оказаться в минусе. Однако представители отрасли отмечают, что во второй половине года рынок начал активно восстанавливаться и по многим ключевым показателям фиксировался рост, хотя и не такой активный, как годом ранее. Также они констатируют, что на фоне других регионов Краснодарский край выглядел устойчивее других. Тем не менее в 2023 год участники рынка смотрят с осторожностью и не исключают новых шоков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2022 году число ненадежных банков, которые лишились лицензии ЦБ РФ, упало до исторического минимума

Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ В 2022 году число ненадежных банков, которые лишились лицензии ЦБ РФ, упало до исторического минимума

Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Падения и взлеты

Негативные тенденции весны 2022 года привели к тому, что банковский сектор России в первом полугодии 2022 года вышел в убыток на 1,5 трлн руб., следует из данных ЦБ РФ. Однако в целом по большинству показателей финансовые организации показали рост, хотя и его темпы оказались значительно ниже прошлогодних. Согласно опубликованным данным Банка России, за третий квартал и октябрь 2022 года банковский сектор заработал 1,1 трлн руб. прибыли. Это позволило ему сократить убыток на 1 ноября до 0,4 трлн руб.

«В первом полугодии было замедление деятельности, когда люди просто смотрели и ждали, что будет дальше. В конце февраля основная тенденция наблюдалась по снятию денег. Но в марте поднялась ключевая ставка и были введены высокие ставки по вкладам. После этого мы наблюдали возвращение денег в банк»,— комментирует бизнес-лидер банка «Открытие» в Краснодарском крае Елена Бакуменко.

Несмотря на убытки, обращают внимание аналитики, банки — в первую очередь системообразующие — не нуждаются в докапитализации со стороны ЦБ РФ даже с учетом того, что большинство из них находятся под санкциями.

«В 2022 году число ненадежных банков, которые лишились лицензии ЦБ РФ, упало до исторического минимума. "Чистка" банковской системы от ненадежных банков в прошлые годы в итоге привела к тому, что количество ненадежных банков, которые могли бы запустить массовое бегство вкладчиков и разорение не только мелких, но и крупных банков, сократилось почти до нуля»,— отмечает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Наибольшее влияние политические и экономические потрясения оказали на кредитный рынок. По данным Южного ГУ Банка России, в конце февраля на фоне значительного ослабления рубля и роста инфляционных ожиданий существенно повысилась потребительская активность, увеличился спрос граждан и на кредитные продукты. Годовой темп прироста портфеля по кредитам жителей Краснодарского края достиг почти 30% — это максимальный уровень за последние восемь лет.

«Но уже с марта, после повышения ключевой ставки Банком России, рост замедлялся. В результате на начало октября розничный портфель в годовом выражении вырос на 15,4%. Годом ранее прирост в Краснодарском крае составлял более 26%»,— комментируют в регуляторе.

По словам аналитика группы «Финам» Игоря Додонова, в целом в России кредитование в последние месяцы продолжило достаточно уверенно восстанавливаться после весеннего спада. Причем объявление частичной мобилизации в конце сентября привело лишь к некоторому замедлению данной тенденции, отмечает он. Эксперт также подчеркнул, что в Краснодарском крае данные по кредитованию ощутимо лучше среднероссийских.

В пресс-службе Южного ГУ ЦБ РФ говорят, что в потребительском сегменте в Краснодарском крае наблюдается рост, но в сравнении с предыдущим годом он сильно замедлился: +7,4% на начало октября после +20,6% годом ранее. Это связано с ужесточением условий со стороны банков и требований к заемщикам. Но по мере стабилизации ситуации во втором и третьем кварталах на фоне снижения ключевой ставки банки смягчали условия розничного кредитования.

«Банки отмечали некоторое повышение спроса в розничном секторе, особенно в августе—сентябре. В октябре денежно-кредитные условия в целом оставались нейтральными. При этом они несколько ужесточились из-за роста неопределенности, несмотря на снижение ключевой ставки в сентябре»,— добавляют в ЦБ РФ.

Время ипотеки

Драйвером розничного кредитования, несмотря на все потрясения, остается ипотека, говорят представители банковской отрасли. В Южном ГУ Банка России не называют абсолютных цифр ее выдачи на Кубани, отмечая, что в целом темпы роста выдачи ипотечных займов, по данным на 1 октября, составили 26,6% против 34,7% годом ранее.

Объединенное кредитное бюро ранее сообщало, что только в июле жители Краснодарского края оформили 2,7 тыс. ипотечных кредитов на 11,09 млрд руб., что на 17% больше, чем в предыдущем месяце. По данным банка ДОМ.РФ, Краснодарский край в январе—сентябре текущего года входил в топ-4 регионов России по объему выдачи кредитов как льготной, так и семейной ипотеки. В целом по России ипотечный портфель в банках в январе—октябре увеличился на 12,6% — до 13,5 трлн руб., уточняет Игорь Додонов («Финам»).

При этом банки, работающие в Краснодарском крае, разошлись во мнениях относительно состояния ипотечного рынка.

«По итогам девяти месяцев объемы ипотечного кредитования сократились по сравнению с 2021 годом. Это общерыночная тенденция. Среди причин — высокая неопределенность в социально-экономической ситуации на фоне резкого роста ставок, а также снижение покупательной способности населения. Цены на недвижимость росли значительно быстрее, чем реальные доходы населения. Мы ожидаем, что в начале 2023 года спрос на жилищные кредиты будет умеренным — на уровне октября—ноября 2022 года»,— рассказал руководитель «Абсолют Банка» в Краснодаре Денис Демьяненко.

Елена Бакуменко говорит, что банк «Открытие» в Краснодарском крае за 10 месяцев выдал ипотечных кредитов на 4,7 млрд руб.: из-за спада в первых двух кварталах это на 1,4 млрд руб. меньше, чем годом ранее. «Но с августа начался взрывной рост ипотеки. В октябре—ноябре объемы выдач превысили аналогичный период 2021 года в три раза — 2,5 млрд руб. против 800 млн руб. в 2021 году. Такой спрос мы связываем с появившимися продуктами. Один из самых привлекательных — это субсидирование процентной ставки застройщиком. У покупателей квартир есть возможность покупать недвижимость по ставке 0,01% годовых»,— комментирует она.

Региональный управляющий Альфа-Банком в Краснодарском крае Антон Кузнецов также отмечает, что ипотека в регионе выросла в разы. «Мы бьем сейчас рекорды. Можно сказать, что мы уже выполнили план на 2022 год. Это при том, что ключевая ставка выросла. Был большой вопрос, кто в такой сложный период покупает недвижимость? Там ведь просадка была конкретная. Сами застройщики после 24 февраля замораживали часть продаж, потому что была непонятна себестоимость. Но у нас спрос оказался колоссальный: люди попытались инвестировать свои деньги в недвижимость»,— говорит представитель «Альфы».

Игорь Додонов предполагает, что в 2023 году таких показателей добиться вряд ли удастся. Он напомнил, что Минфин РФ принял решение не продлевать госпрограмму льготной ипотеки на новостройки. Кроме того, ЦБ РФ начал ужесточать регулирование ипотеки с низким первоначальным взносом на новостройки, а также заявил о намерениях ввести ограничения на так называемую «ипотеку от застройщиков» с околонулевыми ставками.

«Указанные меры, вероятно, приведут к определенному охлаждению рынка розничного кредитования. Однако они выглядят в целом оправданными в нынешних сложных экономических условиях, поскольку должны сделать рост рынка более "здоровым", без чрезмерного накопления рисков в банковской системе»,— считает он.

Антикризисная поддержка

Кредитование бизнеса росло заметно быстрее, чем в прошлом году, говорят участники банковского рынка. Так, годовой прирост корпоративного портфеля на начало октября превысил 32% (против 2,7% год назад). Подобные показатели в последний раз фиксировались в 2012 году, подчеркивают в Южном ГУ Банка России, не называя абсолютные показатели. Кредитный портфель рос как по крупным предприятиям (+25,3% год к году против -6,2% годом ранее), так и в сегменте малого и среднего бизнеса (+51,8% год к году по итогам 9 месяцев против +41,2% в прошлом году).

«Свою роль в первую очередь сыграли меры поддержки. В текущем году на фоне роста неопределенности для смягчения последствий санкций введены программы льготного кредитования для системно значимых предприятий и импортеров приоритетной продукции. Для МСП Банк России с правительством России разработал целый ряд антикризисных льготных продуктов. Например, мы поддерживаем малый и средний бизнес с помощью программы стимулирования кредитования. По ней максимальная ставка не может превышать ключевую ставку более чем на три процентных пункта. Так, сейчас ключевая ставка 7,5%, значит, кредит будет предоставлен по ставке не более 10,5%»,— отметил заместитель начальника Южного ГУ Банка России Александр Гостев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Краснодарский край вошел в топ-4 регионов России по объему выдачи кредитов льготной и семейной ипотеки

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Краснодарский край вошел в топ-4 регионов России по объему выдачи кредитов льготной и семейной ипотеки

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По данным регулятора, малым и средним предприятиям Краснодарского края за девять месяцев текущего года предоставлено займов почти на 395 млрд руб., что на 36% больше, чем за такой же период 2021 года. Удельный вес займов, выданных банками МСП Кубани, составил более 50% таких кредитов в ЮФО.

Активнее всех пользовались кредитной поддержкой торговые компании: их доля в общем объеме выдач составила почти 45%. На риелторские, проектные и иные организации, занимающиеся операциями с недвижимым имуществом, пришлось 15,2% выдачи, на обрабатывающие производства — 13,7%. Спрос отмечен и со стороны агропредприятий (6,4%). Этому способствовали меры государственной поддержки сельхозпроизводителей, в первую очередь по программе Минсельхоза РФ, добавляют в Южном ГУ Банка России.

Спрос на кредитование для бизнеса в целом по рынку был и остается высоким. При этом объемы кредитования растут сдержанными темпами: банки еще более взвешенно оценивают кредитные портфели и проводят апдейт рисков. Мы прогнозируем, что потребность в кредитовании у бизнеса будет расти. В первую очередь потому, что компании видят смысл в наращивании складской программы — чтобы иметь запасы для бесперебойной работы в любых условиях. Кредиты нужны именно на закуп»,— подчеркивает Денис Демьненко.

По его словам, чаще всего в этом году бизнес запрашивал кредиты на пополнение оборотных средств. С ним согласна Елена Бакуменко: «Логистика изменилась, сроки доставки товаров на склады компаний увеличились. Соответственно, с целью уменьшения транспортных расходов на единицу товара требуются оборотные средства для закупа больших объемов»,— отмечает она.

В то же время, по словам госпожи Бакуменко, снижается выдача инвестиционных кредитов, несмотря на то что они поддерживаются государством. «Компании пока выбирают выжидательную позицию. Мы ждем повышения спроса на "длинные деньги" в следующем году, когда у производственных предприятий созреют конкретные инвестиционные проекты, связанные либо с расширением текущего производства, либо с запуском новых»,— добавляет она.

Валютные ограничения подстегнули депозиты

Остается достаточно стабильной ситуация на рынке депозитов, констатируют представители банковской отрасли. По данным Южного ГУ Банка России, в Краснодарском крае объем сбережений на текущий момент составляет 933 млрд руб. Одной из особенностей этого года регулятор называет переток валютных средств в рублевые — их доля выросла с 86 до 93%. В целом объем иностранной валюты, которую жители региона хранят на счетах, к началу четвертого квартала уменьшился вдвое, в рублях — увеличился почти на 10%.

«Этому способствовало существенное повышение доходности вкладов в конце первого квартала в условиях увеличения ключевой ставки. В дальнейшем на фоне постепенного смягчения денежно-кредитной политики депозитные ставки снижались, при этом жители края продолжали придерживаться сберегательной модели поведения»,— говорят в Южном ГУ ЦБ РФ.

В целом по России, по данным на 1 ноября, объем средств, хранящихся на вкладах, составил 33,3 трлн руб. По словам Игоря Додонова, в первой половине ноября был зафиксирован рост средств на срочных депозитах на фоне продолжающегося роста ставок. Всего с начала года средства населения в банках уменьшились на 0,5 трлн руб., или на 1,6%. Однако, с учетом традиционного притока вкладов в декабре, после выплаты премий и авансовых социальных платежей за январь в целом по году ожидается небольшой прирост, полагает он.

Наталья Мильчакова наиболее принципиальным фактором, мотивирующим россиян нести деньги на банковские вклады, считает валютные ограничения. «Такой конкурент рублевым вкладам в банках, как наличные доллары или евро либо депозиты в этих валютах, значительно ослаблен — или из-за санкций, или из-за введения банками комиссий за хранение средств на депозитах в валюте. Так что валютные ограничения являются дополнительным фактором сегодняшней стабильности банковской системы»,— констатирует она.

Елена Бакуменко отмечает сейчас спрос на сезонные вклады, которые привлекают новых клиентов. Кроме того, растет интерес потребителей к инвестиционным структурным продуктам, так как в них есть гарантия ставки и возврата средств: «Если раньше к этим предложениям относились с осторожностью, то сейчас к ним более спокойное отношение».

Денис Демьяненко говорит, что на первом месте по популярности в «Абсолют Банке» остаются непополняемые вклады — их доля в депозитном портфеле стабильно держится на уровне 70%. «Главная причина — традиционно более высокие ставки и доходность. Зато средний срок изменился: если в прошлом году такие вклады чаще всего оформляли на 1–1,5 года, то этой осенью — на 6–9 месяцев. Причина проста: при оформлении самых популярных вкладов на такие сроки гарантированы наиболее высокие ставки»,— уточнил он.

Блокчейн и новые шоки

Эксперты осторожно делают прогнозы на 2023 год. По мнению Натальи Мильчаковой, в будущем году ключевая ставка будет достаточно стабильной, в районе 6,5–7,5%. При таком уровне ставки инфляция будет продолжать замедление. Замедление снижения ключевой ставки будет благоприятно для кредитного рынка, прежде всего для кредитования юридических лиц, малого и среднего бизнеса, уверена она

«По нашим прогнозам, есть шансы, что в 2023 году банковский сектор преодолеет трудности 2022 года и выйдет в прибыль»,— полагает госпожа Мильчакова.

Она также считает, что в следующем году, скорее всего, продолжат активно развиваться новые банковские технологии. Эксперт не исключает, что через несколько лет в повседневную жизнь россиян прочно войдет цифровой рубль, а банки станут в повседневной деятельности использовать технологию блокчейна. «То есть в пятилетнем горизонте банковская система России и банковские услуги претерпят значительные изменения в сторону технологического прогресса, и в будущем посещение офиса банка станет почти музейной редкостью, а все необходимые кредитно-депозитные операции клиенту можно будет осуществлять через мобильное приложение банка»,— считает аналитик.

Игорь Додонов полагает, что, несмотря на определенные позитивные моменты, риски для российской экономики и банковского сектора все еще остаются высокими.

«По прогнозу ЦБ РФ, низшую точку российская экономика будет проходить в первом полугодии 2023 года, при этом нельзя исключать новых шоков, учитывая сохраняющиеся жесткие антироссийские санкции и напряженную геополитическую обстановку. И на этом фоне бизнес российских банков будет оставаться под определенным давлением. В частности, по оценкам ЦБ РФ, отдельным кредиторам может потребоваться докапитализация в объеме до 0,7 трлн руб. до конца следующего года при реализации стрессового сценария»,— резюмирует он.

Алексей Белянин