Несколько компаний претендуют на строительство объектов по обращению с ТКО на Алтае

Правительство Алтайского края получило несколько предложений о заключении концессионных соглашений по строительству и эксплуатации объектов обработки и захоронения твердых коммунальных отходов (ТКО). Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии Алтайского края Андрей Стрелковский, выступивший перед депутатами законодательного собрания региона. На заседании был рассмотрен ход «мусорной» реформы.

По данным министра, ООО «Волжская инжиниринговая компания» (ВИК) предложило построить объекты мощностью 250 тыс. тонн для Барнаульской зоны деятельности регионального оператора по обращению с ТКО. ООО «Алтайская концессионная компания» (АКК) и ООО «Алтайская концессионная компания №1» (АКК-1) – объекты мощностью 100 тыс. тонн для Алейской и Бийской зон, ООО «Терминал» – объект в селе Санниково Первомайского района.

Согласно «СПАРК-Интерфакс», ООО АКК и ООО АКК-1 были зарегистрированы в Алтайском крае осенью 2022 года. По 99% долей в уставном капитале обеих компаний принадлежит екатеринбургскому ООО «РМ-Инжиниринг». В АКК-1 управляющей компанией указано екатеринбургское АО «Фонд экологической безопасности» (ФЭБ). Единственным учредителем ООО ВИК из Нижнего Новгорода является Иван Беккер –гендиректор и совладелец (1%) АКК, владелец и гендиректор ФЭБ.

«Соглашения находятся на разных стадиях рассмотрения»,– говорится в сообщении краевого парламента по итогам заседания.

Правительство Алтайского края в 2022 году подписало трехстороннее соглашение с ППК «Российский экологический оператор» (РЭО) и компанией «Агрупп» о введении в эксплуатацию пяти комплексов по переработке отходов к 2029 году. Их суммарная мощность должна составлять 550 тыс. тонн. «Это соглашение носит характер намерений. РЭО готово помочь нам в поиске инвесторов и предоставить кредитные ресурсы. «Агрупп» выступила с намерением зайти на территорию региона. Компания «Агрупп» может быть одним из участников конкурсных процедур, но будет она или не будет победителем никто не может гарантировать»,– комментировал тогда подписание документа Андрей Стрелковский.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Валерий Лавский