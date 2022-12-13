Запрет на полеты из Ижевска в Краснодар продлили до 21 декабря

Режим временного ограничения полетов из столицы Удмуртии до Краснодара продлили до 21 декабря, сообщает пресс-служба Росавиации. Также приостановлены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элиста.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Авиакомпаниям рекомендуют организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам. Остальные аэропорты работают в штатном режиме.

Напомним, полеты в ряд аэропортов России были ограничены с 24 февраля. Данное решение связано с «осложнением обстановки вокруг ситуации на Украине».