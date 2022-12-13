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Главой Богдановича избран Олег Нейфельд

Главой городского округа Богданович (Свердловская область) избран Олег Нейфельд. За его кандидатуру высказались 18 из 20 депутатов местной думы. Об этом «Ъ-Урал» сообщил сам избранный глава муниципалитета.

По словам господина Нейфельда, на заседании присутствовало 19 из 20 депутатов местной думы. Один народный избранник направил в адрес председателя думы письмо со своим мнением, поэтому его голос при голосовании также был учтен. Конкурентом Олега Нейфельда, с 11 октября работавшего в статусе и.о. главы был и.о. первого заместителя мэра Владислав Туманов.

Выборы главы ГО Богданович были объявлены после добровольной отставки прежнего главы Павла Мартьянова. Заявление об уходе с поста мэра он написал после того, как Свердловский областной суд не удовлетворил его апелляционную жалобу на приговор Богдановичского городского суда.

В июле городской суд признал Павла Мартьянова виновным в воспрепятствовании предпринимательской деятельности (ч. 1 ст. 169 УК РФ) и злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ) и оштрафовал его на 200 тыс. руб. Сам господин Мартьянов своей вины не признает.

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