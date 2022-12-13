Четыре территории Челябинской области нелегитимно пользуются питьевыми источниками

В четырех муниципалитетах Челябинской области коммунальные организации, которые обеспечивают население водой, не имеют разрешений на пользование питьевыми источниками. Один из них – озеро Сукомак является памятником природы. Об этом рассказала начальник отдела водных ресурсов по Челябинской области Нижне-Обского бассейнового водного управления Ольга Уткина на заседании комитета законодательного собрания региона по экологии.

На сегодня разрешительных документов на пользование водоемами не имеют организации в Бакале, который снабжается из Мало-Саткинского водохранилища на реке Малая Сатка, Каслях – Зацепинский пруд на реке Большой Маук, Брединском районе – Брединское водохранилище на реке Синташта и Кыштыме – озеро Сугомак. Последнее используется для обеспечения водой населения в каскаде с Кыштымским водохранилищем, где наблюдается дефицит воды. По словам Ольги Уткиной, в декабре был решен вопрос о переброске части стока из Сугомака по Долгобродскому каналу в водохранилище. При этом право на изъятие воды из водоема-памятника природы у ООО «Кыштымводоканал» отсутствует.

Водопользователи в Бредах и Бакале – ООО «Управление технической эксплуатации инженерных систем» и МУП «Водоканал-Сервис» пытались оформить документы, но получили отказ, поскольку предоставили неполный или несоответствующий требованиям комплект. Каслинское ООО «Водоканал» документы на оформление не подавал. По словам, депутатов комитета заксобрания региона по экологии, проблема нелегитимного использования питьевых источников известна давно. После новогодних праздников в заксобрании планируется провести совещание по ее решению с участием всех заинтересованных сторон.