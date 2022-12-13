В Челябинске планируют реконструировать дорогу до микрорайона Чурилово

Комитет дорожного хозяйства Челябинска объявил аукцион на разработку проекта реконструкции дороги по улице Линейная. Начальная цена контракта составляет 34,9 млн руб. Прием заявок ведется до 20 декабря, итоги аукциона подведут 22 декабря.

Улица Линейная располагает между проспектом Ленина и улицей Самохина, связывает с основной частью города микрорайон Чурилово. Согласно техзаданию, подрядчику нужно будет разработать проект реконструкции самой дороги, размещения на ней велодорожек, тротуаров, наружного освещения, ливневок и элементов озеленения. Ширина пешеходной части тротуара составит не менее 3 м, ширина велодорожек — от 2 м. Разработать проект нужно будет до 5 декабря 2024 года.