Директора муниципального дворца культуры Перми наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»

Генеральный директор МАУК «Пермский городской дворец культуры им. А. Г. Солдатова» Владимир Воробей награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин 12 декабря. Как сообщается в документе, господин Воробей награжден за «большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

Владимир Воробей наиболее известен по роли Ивана Семенова в фильме «Три с половиной дня из жизни Ивана Семенова — второклассника и второгодника», снятом в Перми в 1966 году по мотивам книги Льва Давыдычева. С 2006 года Владимир Воробей руководит муниципальным дворцом культуры.