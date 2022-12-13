На Ростовской АЭС блогерам показали как готовят и тренируют оперативный персонал

На Ростовской АЭС прошел блог-тур для авторов собственных каналов и пабликов в социальных сетях. В нем приняли участие журналисты и лидеры общественного мнения Донского региона, пишущие на общественно значимые темы для самых разных аудиторий.

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Блогерам показали работу атомной станции с необычного ракурса — систему подготовки персонала, отвечающего за безопасность.

«Сегодня атомная энергетика — это отрасль, которая работает максимально прозрачно и открыто. Мы готовы говорить с общественностью и журналистами на любые темы, касающиеся работы атомной станции. Это производство атомной энергии и безопасность, экология и модернизация. Один из важнейших вопросов, который лежит в основе работы предприятия — это подготовка персонала. И сегодня мы раскрыли для гостей особенности нашей «кухни», - говорит заместитель директора по управлению персоналом Ростовской АЭС Михаил Рябышев.

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В учебно-тренировочном подразделении блогерам показали как операторы работают на полномасштабных тренажерах блочных щитов управления. В среднем такие тренировки занимают по времени от одного до трех часов - это зависит от сценария и задач. В ходе тренировки оперативники, а их в смене пятеро, отрабатывают поставленные задачи с учетом дополнительных, от 5 до 15, вводных.

«Поддержание квалификации эксплуатационного персонала энергоблоков Ростовской АЭС, предусматривает обучение по специальным программам, проведение противоаварийных и противопожарных тренировок, отработку действий в чрезвычайных ситуациях а также действия при нормальных режимах эксплуатации. За год оперативный персонал должен пройти обучение в течение не менее 144 часов, это обязательное требование к поддержании их квалификации», - рассказал заместитель начальника учебно-тренировочного подразделения Ростовской АЭС Олег Дуденков.

В лаборатории психофизиологического обеспечения (ЛПФО) гости познакомились с работой психологов и умной техники, которая может не только распознать психоэмоциаональное состояние работника АЭС, но и повысить его адаптационные возможности. Специалисты ЛПФО имеют дело с тем, что называется «человеческий фактор», и работник, отвечающий за надежность и безопасность атомного объекта, должен быть эмоционально стабилен и психологически благополучен, с высоким уровнем работоспособности и стрессоустйчивости. Поэтому оперативный персонал проходит психо-физиологическое обследование ежегодно.

«Ростовская атомная станция — это часть топливно-энергетического комплекса России. Сегодня она работает на повышение конкурентоспособности национальной экономики, способствует развитию и благоустройству региона. На атомной станции нам показали как готовят и поддерживают квалификацию специалистов, рассказали, какие ресурсы закладывают в обеспечение безопасности и надежности атомной станции», - отметил участник блог-тура член Общественной палаты Ростовской области Александр Нечушкин.

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Ростовская АЭС является гарантом энергетической безопасности Юга России. Доля атомной станции в выработке Объединённой энергосистемы (ОЭС) Юга составляет около 30%. Электроэнергия, вырабатываемая Ростовской атомной станцией, поступает в ОЭС Юга России по семи ЛЭП-500 и 4 ЛЭП-220. В состав энергосистемы Юга России входят региональные энергосистемы Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, расположенные на территории девяти республик, Ставропольского и Краснодарского краев, Ростовской, Волгоградской и Астраханской областей с общим населением более 26 миллионов человек.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.