Суд в Удмуртии заблокировал сайты по продаже «подменных» телефонных номеров

В Удмуртии прокуратура выявила сайты, на которых размещалась информация о способах предоставления жителям незаконных услуг, в том числе подмены телефонных номеров. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Отмечается, что распространение таких сведений запрещено законом. Так, за совершение деяний, связанных с хищением средств жителей с банковских счетов с использованием «подменных» номеров, предусмотрена уголовная ответственность.

В суд было направлено исковое заявление о признании информации, размещенной на данных сайтах, запрещенной к распространению. Суд удовлетворил требования прокуратуры, после чего доступ к сайтам был заблокирован.