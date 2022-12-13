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Коммерсантъ FM
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Отчетность выдадут под подписку

На каких условиях инвесторы смогут получить доступ к документам российских эмитентов

Инвесторы смогут посмотреть отчетность российских компаний уже в начале следующего года. Правда, под подписку о неразглашении. Минфин и Центробанк близки к созданию закрытой платформы, на которой будет публиковаться информация о работе российских эмитентов. С начала боевых действий она скрыта по решению правительства из-за санкционных рисков.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Как будет выглядеть эта система? И что об этом говорят на рынке? Некоторые подробности “Ъ FM” раскрыл глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, закрытую платформу могут запустить в первом квартале следующего года: «Процесс еще идет, вырабатываются подходы к тому, какая информация должна быть доступна, а какая нет. Сведения, которые позволяют оценить качество работы организации, например, финансовые, будет доступна, а которые имеют скорее политический аспект, очевидно, нет. Это данные о собственниках и владельцах.

Как инвесторы принимаются решения без отчетности компаний

Специальная информационная система, которую по согласованию с правительством может создать Центробанк, позволит лицам, в том числе подписавшим определенные документы о неразглашении такой информации, получить к ней доступ. Например, его могут дать рейтинговым агентствам для того, чтобы они могли принимать взвешенные решения».

По словам господина Аксакова, первыми доступ к новой платформе получат профессиональные участники финрынка, а уже потом взглянуть на отчетность позволят и розничным инвесторам. Сколько времени пройдет между этими этапами, непонятно. В результате крупные игроки получат конкурентное преимущество при принятии решений, рассуждает частный инвестор Дмитрий Дорохин:

«Как сказал господин Аксаков, нужно двигаться постепенно. Если все сразу открыть, это может нанести удар по экономике.

Сначала информацию будут раскрывать крупным организациям, в том числе брокерам. А уже они могут транслировать эти сведения по запросу клиентам. Я не вижу в этом каких-то рисков. Раскрытие хотя бы большим финансовым организациям даст большую прозрачность для рынка, которая поможет в том числе и розничным инвесторам. Когда большой брокер увидит бумагу и примет решение, что делать с этой позицией, клиент все поймет по котировке».

Власти неоднократно пытались сформулировать, какую информацию можно публиковать открыто, какую — только на платформах с ограниченным доступом, а какую стоит сохранить в секрете. Так, например, ЦБ дал распоряжение банкам публиковать отчетность с января, но в усеченном объеме, и, как сообщал “Ъ FM”, участники рынка до сих пор не получили от регулятора разъяснений. Некоторые сведения о работе компаний действительно могут обернуться новыми санкциями, однако создание платформы с закрытым доступом от этого не спасет, рассуждает инвестиционный советник из реестра ЦБ Анатолий Протасов:

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«Если говорить обо всех профессиональных участниках рынка, то это касается только скорости подписания соглашения о конфиденциальности. Я как участник реестра Центробанка имею такие же права его подписать и владеть соответствующей информацией. Но у меня, например, нет прямого запрета работать с нерезидентами РФ, то есть я могу работать со всеми. Поэтому налоговые нерезиденты могут получить доступ к этим сведениям именно через профессионального участника. Если их это заинтересует, то у меня будет стимул добывать такие данные и предлагать на международном рынке».

В то же время правительство сохранило за компаниями право держать отчетность закрытой как минимум до июля следующего года. Решение о том, чем делиться с инвесторами и делиться ли вообще, руководство должно принимать самостоятельно. В результате от публикации финансовой информации отказались «Северсталь», НЛМК, АЛРОСА, НОВАТЭК, «Фосагро» и другие публичные компании.

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Иван Якунин

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