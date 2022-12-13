На Кубани за сутки выявили 44 случая заражения COVID-19

За последние сутки в Краснодарском крае зарегистрировали 44 новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

В Краснодаре выявили 19 случаев, в Сочи — девять, в Анапе — три, в Армавире и Ейском районе — по два. По одному заболевшему обнаружили в Новороссийске, Абинском, Динском, Красноармейском, Ленинградском, Славянском, Северском, Тбилисском и Тимашевском районах.

На амбулаторном лечении с подозрением на коронавирус находятся 784 жителя Кубани, из них с подтвержденным диагнозом 390 человек. В стационарах лечатся 98 человек, в том числе с COVID-19 — 97 пациентов. В тяжелом состоянии на ИВЛ остаются три человека.

Всего с начала пандемии в регионе подтвердили 342 927 случаев коронавируса. Из них с выздоровлением выписали 331 316 человек, скончались — 11 124 пациента.

В России за сутки выздоровели 6838 человек, заразились — 5977. В медучреждения госпитализировали 1640 заболевших, скончались — 50.

Татьяна Ручкина

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