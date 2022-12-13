Бывших руководителей Борского водоканала осудили за хищение 1,5 млн рублей

Суд признал экс-директора АО «Борский водоканал» Алексея Иванова, его заместителя Евгения Водопьянова и гендиректора ООО «Строительно-проектная компания 52» Максима Денисова виновными в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщается на сайте Борского городского суда.

Установлено, что в 2017 году водоканал перечислил «Строительно-проектной компании 52» 1,54 млн руб. за ремонт фильтра на водозаборной станции, хотя эти работы выполнили сотрудники водоканала. При этом фигуранты завысили стоимость работ, сообщили в региональном СУ СК.

Вину подсудимые не признали. Руководителей водоканала приговорили каждого к полутора годам лишения свободы в колонии общего режима. В ходе следствия из квалификации действий гендиректора «Строительно-проектной компании 52» исключили признак «с использованием служебного положения». Его приговорили к одному году и четырем месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Также с фигурантов взыскали 1,54 млн руб. в счет возмещения ущерба Борскому водоканалу.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Елена Ковалева