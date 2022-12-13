Инвестиции в основной капитал Ленобласти выросли почти на 10% за год

По итогам 2022 года общие инвестиции в основной капитал Ленинградской области вырастут на более чем 9,3%, с начала года инвесторы вложили в регион не менее 361 млрд рублей, сообщил на ежегодной пресс-конференции губернатор Александр Дрозденко.

«Очень хорошие цифры по инвестициям в основной капитал: на 20,9% рост к уровню прошлого года по итогам 9 месяцев. По итогам года ожидаем рост на 9,3%»,— рассказал глава региона.

По его словам, большая часть средств было вложено в обрабатывающие производства (51,6%), основной объем инвестиций сформирован крупными инфраструктурными и промышленными инвестиционными проектами, включая терминал по перевалке минеральных удобрений «Ультрамар» и универсальный терминал группы «Новотранс» в Усть-Луге.

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