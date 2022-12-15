Нефти надо выйти

В январе—сентябре 2022 года объем переработки нефти в Краснодарском крае уменьшился более чем на 15%. Также сократилась добыча сырой нефти и природного газа. По мнению экспертов, уменьшение объемов производства связано с перебоями с экспортом и ожиданием ввода европейского эмбарго на морские поставки нефти и нефтепродуктов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В новых экономических условиях нефтеперерабатывающие предприятия региона не отказались ни от одного инвестиционного проекта, но сроки их реализации увеличены

Фото: пресс-служба ООО «КНГК-ИНПЗ» В новых экономических условиях нефтеперерабатывающие предприятия региона не отказались ни от одного инвестиционного проекта, но сроки их реализации увеличены

Фото: пресс-служба ООО «КНГК-ИНПЗ»

Показатели — вниз, прибыль — вверх

Общий объем нефти, поступившей в переработку в январе—сентябре 2022 года на заводы Кубани, составил 16,3 млн тонн, что на 15,2% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Об этом «G» сообщили в министерстве ТЭК и ЖКХ Краснодарского края.

Так, на афипской площадке ООО «Афипский НПЗ» объем переработки нефти в первом полугодии 2022 года снизился на 3,2% (до 2,98 млн тонн), а в ООО «Славянск ЭКО» — на 3,4% (до 1,8 млн тонн). В то же время краснодарская площадка ООО «Афипский НПЗ» показала рост на 613,3% к 2021 году. В январе—июне текущего года здесь переработали 735,4 тыс. тонн сырья.

За первые шесть месяцев 2022 года почти на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась переработка нефти и в ООО «КНГК-ИНПЗ». «Объем переработки в первом полугодии 2022 года составил более 2,5 млн тонн против 1,87 млн тонн сырья в прошлом году. Глубина переработки нефти увеличилась на 1,71% и составила 54,15%»,— рассказывает председатель правления компании Дмитрий Кибирский. Он поясняет, что рост показателей достигнут за счет увеличения объемов поставки нефтяного сырья и производственной мощности.

В целом в первом полугодии 2022 года нефтеперерабатывающими предприятиями края произведено 732,7 тыс. тонн дизельного топлива. Это на 53,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. А топочного мазута произвели 2,6 млн тыс. тонн, что на 20,5% меньше, чем в 2021 году.

По данным краевого минТЭК и ЖКХ, за январь—сентябрь 2022 года добыча нефти, включая газовый конденсат, в Краснодарском крае составила 426 тыс. тонн. Это на 13,7% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В том числе добыли 408,2 тыс. тонн нефти (динамика к 2021 году 83,5%) и 17,8 тыс. тонн газового конденсата, что на 266% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

При этом в денежном выражении отрасль показала рост. «Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг организациями по добыче сырой нефти и природного газа на сумму 7,9 млрд руб., что на 35,9% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года»,— говорят в пресс-службе профильного ведомства.

Нефтедобывающая отрасль края представлена ООО «РН-Краснодарнефтегаз», ООО «Газпром добыча Краснодар» и ООО «НК "Приазовнефть"».

Объем добычи природного и попутного газа на Кубани за девять месяцев 2022 года составил 1,3 млрд кубометров. Это на 10,5% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Потребителям края поставлено 6,3 млрд кубометров.

В январе—сентябре 2022 года реализовано 1,3 тыс. тонн сжиженного углеводородного газа — 86,7% к прошлому году. Газифицировано 11 344 квартир, то есть на 1852 квартиры больше, чем в прошлом году. Кроме того, на Кубани ввели в эксплуатацию 3681,4 км газопроводов (96% к прошлому году, когда ввели в эксплуатацию 149,3 км газопроводов). При этом большая часть новых газопроводов пришлась на сельскую местность — 3642 км.

Газовая отрасль края представлена газотранспортной организацией ООО «Газпром трансгаз Краснодар», газораспределительной организацией (ГРО) АО «Газпром газораспределение Краснодар» и 14 независимыми ГРО, а также ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар», которое является единым поставщиком потребителям природного газа.

По словам управляющего директора AM Capital Алексея Мурашева, Краснодарский край является одним из старейших нефтедобывающих районов России. Здесь находится более 150 месторождений нефти, газа и конденсата. «Объем топливной индустрии в региональном ВВП в течение последнего десятилетия находится на уровне 10%. Перспективы развития региональной нефтегазовой отрасли связаны с геологоразведкой. С одной стороны, эксплуатационная выработка ряда месторождений уже превышает 80%. С другой — в начале 2022 года появилось сообщение об открытии на территории Славянского района Кубани нового месторождения нефти и газа — оно было названо Западно-Варавенским»,— комментирует господин Мурашев.

Санкции ударили по мощностям

В новых экономических условиях нефтегазовые предприятия региона, как и вся отрасль России, столкнулись с целым рядом проблем. «Основные потери — это порядка 30–40% контрагентов по поставке и производству оборудования по разведке и добыче из-за ограничительных мер США и ЕС. Ограничения также повлияли и на экспорт продукции. Его объемы снижаются из-за переориентации рынков сбыта, что ведет к падению прибылей и является одной из наиболее важных проблем отрасли»,— считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Эксперт добавляет, что не менее остро перед отраслью стоят проблемы потери рынка западных технологий, оборудования и комплектующих для них, а также возможности ремонтировать купленное ранее оборудование. «В качестве примера можно вспомнить газовые турбины Газпрома Siemens, которые не хотели сначала ремонтировать, а потом и возвращать из Канады»,— рассказывает господин Чернов.

Об этом говорит и Дмитрий Кибирский. «После выхода санкционных пакетов, затрагивающих нашу отрасль, порядка 30–40% контрагентов обратилось к нам с извещением о том, что они не могут исполнять свои договорные обязательства, потому что попадают под санкции. Соответственно, мы были вынуждены провести повторный обзор рынка, выбрать новых поставщиков и произвести корректировку рабочей документации: изменение поставщика тянет за собой глобальные изменения в проекте»,— рассказывает председатель правления нефтеперерабатывающего предприятия.

Сам проект модернизации Ильского НПЗ по строительству комплекса по производству автобензинов и ароматических углеводородов, по словам господина Кибирского, является импортозамещением. «Технология каталитического риформинга с непрерывной регенерацией катализатора — первая полностью отечественная, запатентованная разработка. Раньше такие риформинги производились и строились по лицензии Axens, UOP. А теперь такая технология может быть реализована по лицензии института по проектированию "Ленгипронефтехим" и научно-производственной компании "Нефтехим" в соавторстве с ООО "КНГК-ИНПЗ". Комплекс, по проекту, состоит из нескольких установок с российскими технологиями: гидроочистки, изомеризации, риформинга, блока выделения ксилолов. Катализаторы, которые будут там использоваться, тоже российские»,— поясняет господин Кибирский.

В ООО «КНГК-ИНПЗ» изучили внутренний рынок поставщиков и производителей оборудования и считают, что у него большой потенциал. Например, поставщика печи каталитического риформинга Amec Foster Wheeler могут заменить российские компании «Алексий Инжиниринг», «Кедр 89», «Алитер Акси», утверждает господин Кибирский. Он добавляет, что особое внимание уделяется подбору аналогов оборудования КиП (контрольно-измерительных приборов) и АСУ ТП (автоматизированных систем управления технологическим процессом). В связи с уходом компаний Honeywell, ABB, Schneider Electric, Siemens рассматриваются аналоги российских производителей. Специалисты выделяют такие компании, как Промышленная группа «Метран» (приборы контроля давления и расхода), НПО «РИЗУР» (приборы контроля уровня), АО «Нефтеавтоматика» (контроллеры, системы АСУ ТП), ООО «Компания "КРУС-Запад"», ООО «Прософт-Системы», ООО «АТИСС» (контроллеры, системы АСУ ТП).

«Российские аналоги в некоторых случаях превосходят импортные, но какое-то оборудование у нас просто не делают или не имеют должного опыта. Это относится, например, к центробежным компрессорным машинам. Их производят в Японии, Китае, тут нет российской альтернативы. Думаю, это вопрос времени и отличный задел нашим российским производителям и поставщикам»,— поясняет Дмитрий Кибирский.

В пресс-службе краевого министерства ТЭК рассказали, что в начале года нефтеперерабатывающие заводы края испытывали трудности в нехватке оборотных средств и сложности в закупке сырья. Сегодня, утверждают в министерстве, главными проблемами предприятий нефтегазовой отрасли Краснодарского края являются снижение уровня загрузки производственных мощностей, связанное с сокращением поставок нефти, необходимость поиска новых покупателей и изменение логистических маршрутов.

Сложности с отгрузками за рубеж заставили оптимизировать работу нефтеперерабатывающих предприятий края, чтобы избежать переполнения резервуарных парков и вынужденной остановки. «Несмотря на все сложности, проблемы и санкционные ограничения, НПЗ Краснодарского края продолжают стабильно работать»,— утверждают в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Краснодарском крае находится более 150 месторождений нефти, газа и конденсата

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ В Краснодарском крае находится более 150 месторождений нефти, газа и конденсата

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Сроки модернизации увеличились

В новых экономических условиях нефтеперерабатывающие предприятия региона не отказались ни от одного инвестиционного проекта, но сроки их реализации увеличены, говорят в министерстве ТЭК и ЖКХ края.

Так, продолжается строительство объектов вторичной переработки нефти в рамках модернизации нефтеперерабатывающего завода ООО «Афипский НПЗ». «Масштабный проект модернизации производственных мощностей завода позволит увеличить выход светлых нефтепродуктов до 75%, повысить глубину переработки нефти, а также выпускать продукцию стандарта Евро-5»,— говорят в пресс-службе министерства. Сроки реализации проекта: 2021–2026 годы.

На ООО «КНГК-ИНПЗ» строят комплекс производства автобензинов и ароматических углеводородов производительностью 1520 тыс. тонн/год. «Это позволит КНГК-ИНПЗ выйти на получение автобензинов класса 5 и индивидуальных ароматических углеводородов. Благодаря совместной работе со специалистами КНГК-Групп в новых сложных внешнеполитических условиях удается находить альтернативных поставщиков и продолжать проект по развитию предприятия»,— говорит Дмитрий Кибирский. Проект планируют реализовать до 2024 года.

Кроме того, на предприятии ведется реконструкция пункта налива нефтепродуктов в автомобильные цистерны, по окончании которой появится более совершенная система пожаротушения, высокотехнологичная система автоматизации, противоаварийная защита и дополнительный пост отгрузки. «Стартовали работы и на ж/д эстакаде налива светлых нефтепродуктов для увеличения ассортимента отгружаемой продукции. На завершающем этапе — реконструкция резервуара-аккумулятора накопителя промливневых сточных вод. Окончен пусконаладочный этап запуска криогенного оборудования блока газификации азота в рамках технического перевооружения азото-воздушной станции»,— рассказывает господин Кибирский.

Здесь же строят комплекс депарафинизации и гидроочистки дизельного топлива мощностью 2,4 млн тонн/год и установки производства серы мощностью 26,9 тыс. тонн/год. Сроки реализации проекта: 2021–2026 годы.

Завод ООО «Славянск ЭКО» реализует проект «Комбинированная установка высокооктановых бензинов в составе секций гидроочистки бензиновых фракций, каталитического риформинга бензинов, изомеризации бензинов», завершить который планируют в 2026 году.

«В связи с существенным изменением макроэкономической ситуации сроки и возможности реализации инвестиционных программ предприятий нефтепереработки находятся в процессе пересмотра. По предварительным оценкам, санкции, увеличение бюджетов инвестиций в связи с отсутствием доступных "долгих" инвестиционных кредитов приведут к увеличению сроков реализации проектов на два-три года»,— рассказывают в пресс-службе министерства.

В ведомстве добавляют, что существенный риск невыполнения планов по модернизации создают санкции, связанные с запретом импорта технологий и оборудования для отрасли нефтепереработки, а также резкое увеличение стоимости заимствований.

Нефтепереработку поддержат субсидиями

В сложившихся условиях федеральное правительство и отраслевые министерства разработали комплекс мер поддержки для бизнеса: от консультационного сопровождения до финансовых продуктов для системообразующих организаций ТЭК.

Так, в целях оказания мер государственной поддержки в сложных экономических условиях системообразующим организациям топливно-энергетического комплекса в апреле правительством РФ принято постановление №574 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным системообразующим организациям топливно-энергетического комплекса и организациям, входящим в группу лиц системообразующей организации ТЭК». Согласно документу, субсидия нефтеперерабатывающим заводам предоставляется путем выдачи кредита по льготной процентной ставке на пополнение оборотных средств. Сумма кредита может быть не более 10 млрд руб. под 11% годовых.

«В дополнение к реализованному комплексу мер мы можем предложить внесение изменений в инвестиционные соглашения, заключенные с Минэнерго России, в части графиков инвестиций, продления сроков выполнения мероприятий с сохранением возможности получения обратного акциза»,— говорит Дмитрий Кибирский.

Тренд на снижение сохранится

Роль предприятий нефтегазового комплекса Краснодарского края в экономике России и региона достаточно велика, считает Владимир Чернов. «В принципе, доходы бюджета РФ от нефтегазовой отрасли в 2022 году должны составить порядка 10,4 трлн руб., или 45,5%. А ресурсно-сырьевая база ЮФО одна из самых богатых, ее доля от общей добычи в РФ в разные годы оценивалась от 1,4 до 2,7% (на сегодняшний год свежей статистики не найдено)»,— говорит господин Чернов.

Аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман поясняет, что сокращение объемов добычи и переработки нефти в регионе связано с перебоями с экспортом и ожиданием ввода европейского эмбарго на морские поставки нефти и нефтепродуктов. «О каких-то приобретениях в этом году сказать сложно, корректно разве что говорить о заменах и альтернативах. Китай, Индия, Турция и ряд прочих стран станут альтернативными рынками сбыта для российских нефти и нефтепродуктов. При этом полностью перенаправить поставки будет проблематично, в связи с чем мы ожидаем дополнительного снижения добычи нефти в стране на 5–10% в следующем году»,— прогнозирует господин Кауфман.

По мнению эксперта, ключевой краткосрочной задачей всей российской нефтегазовой отрасли является минимизация снижения добычи с помощью поиска альтернативных рынков. На более долгосрочном горизонте отрасль нацелена на более активное импортозамещение и технологическую независимость.

Маргарита Синкевич

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