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Коммерсантъ FM
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Заявители отозвали иск к Тейлор Свифт за нарушение авторских прав в песне «Shake It Off»

Два автора песен отказались от судебного иска к обладательнице «Грэмми» певице Тейлор Свифт, которую они обвинили в копировании их слов в песне 2014 года «Shake It Off» с песни «Playas Gon `Play» группы 3LW 2001 года. Об этом сообщает Reuters.

Шон Холл и Натан Батлер заявили федеральному судье Лос-Анджелеса, что отзывают иск, который был направлен артистке в 2017 году. Иск не может быть подан повторно. Судебный процесс по делу должен был начаться 17 января.

В судебных документах, на которые ссылается агентство, не уточняется, было ли достигнуто мировое соглашение. Судья закрыл дело против госпожи Свифт в 2018 году, но апелляционный суд США возобновил его в 2019 году.

В августе Тейлор Свифт заявила суду, что никогда не слышала песню 3LW до того, как написала «Shake It Off». Шон Холл и Натан Батлер сказали, что тексты песен слишком сильно похожи, чтобы их сходство могло быть совпадением. Они потребовали неустановленное денежное возмещение ущерба.

Дарья Эрозбек

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