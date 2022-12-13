Оценочная капитализация SpaceX достигла $140 млрд

SpaceX Илона Маска пытается продать свои акции частным инвесторам по $77 за штуку, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники. Исходя из этого, оценочная стоимость компании сейчас составляет $140 млрд.

По словам источников, за последние недели Space Exploration Technologies (SpaceX) вела переговоры о продаже инсайдерских акций по различной цене, но в конечном итоге остановилась на сумме в $140 млрд в рамках тендерного предложения. При этом пока неизвестно, будет ли компания стремиться привлечь капитал в рамках первичного раунда финансирования при такой оценке.

SpaceX является самой дорогой частной компанией США. По данным PitchBook, еще в июле нынешнего года SpaceX оценивалась в $127 млрд. Таким образом, за полгода оценка стоимости компании выросла на $13 млрд.

В самой SpaceX не ответили на запрос Bloomberg с просьбой прокомментировать эту информацию.

Кирилл Сарханянц