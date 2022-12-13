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Дефицит в проекте бюджета Челябинской области на 2023 год вырос до 71,8 млрд рублей

Размер дефицита в законопроекте о бюджете Челябинской области на 2023 год, подготовленном ко второму чтению, вырос на 20,3 млрд руб., до 71,8 млрд руб. Большую часть – 75% или 53,7 млрд руб., планируется покрыть остатками этого года и льготными бюджетными кредитами. Остальное – коммерческими заимствованиями. Об этом сообщил заместитель министра финансов региона Иван Родионов на заседаниях комитетов законодательного собрания области 13 декабря.

По словам замминистра, в связи с уточнением прогноза социально-экономического развития региона, ко второму чтению сократилась сумма собственных налоговых и неналоговых поступлений бюджета Челябинской области на 2023 год в части налога на прибыль организаций на сумму 11,8 млрд руб. Иван Родионов отметил, что снижение доходов не повлечет снижения расходов, так как компенсируется остатками 2022 года, в связи с перевыполнением плана по доходам. Помимо этого ко второму чтению увеличена сумма выделенных региону бюджетных кредитов – на 4,4 млрд руб. Традиционно после первого чтения вырос размер федеральных субсидий – на 8 млрд руб. При этом по ряду направлений произошло сокращение трансфертов из госказны, всего на 765 млн руб.

В результате доходы бюджета Челябинской области на 2023 год составят 222,2 млрд руб., расходы – 294,04 млрд. По сравнению с планом на 2022 год, рост составит 1,3% и 14,6% соответственно. Запланированный дефицит бюджета на 2023 год в размере 71,8 млрд руб. превышает первоначальный план 2022 года почти в два раза (37,2 млрд).

Утвердить проект бюджета Челябинской области на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов во втором и третьем чтении планируется на заседании законодательного собрания региона 22 декабря.

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