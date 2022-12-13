Во Владимирской области госпитализированы 10 человек в результате ДТП с автобусом

Рейсовый автобус наехал на металлическое ограждение в Судогодском районе Владимирской области, десять человек попали в больницу. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.

По данным правоохранителей, ДТП произошло сегодня, 13 декабря, около 9:20 мск на 195-м километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо». По предварительной информации, водитель автобуса, следовавшего во Владимир, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и наехал на металлическое заграждение. По состоянию на 10:00 мск в больницу направлены 10 человек из 30 пассажиров, сообщила пресс-служба.