Движение по Северному обходу Анапы откроют в 2022 году

Строительство Северного обхода Анапы завершится в этом году. Открытие транспортного коридора запланировано на декабрь. Об этом сообщает Упрдор «Черноморье».

Дорога полностью готова к сдаче. Сейчас идет процесс оформления документов.

К финальному этапу строительства Северного обхода Анапы на участке 47-й км — 52-й км трассы А-290 Новороссийск — Керчь дорожники приступили в январе 2022 года. Протяженность строящегося участка — 13,5 км. Были построены три транспортные развязки. В упрдор «Черноморье» сообщили, что на этой стройке было уложено 397,1 тыс. кв. м асфальта.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщали, что новая трасса свяжет федеральную дорогу М-4 «Дон» с Крымским полуостровом и снизит нагрузку на улично-дорожную сеть Анапы.

Альбина Баразгова

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