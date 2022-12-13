Самолет рейса Пермь — Волгоград прервал взлет из-за сигнала о неисправности

Вчера в аэропорту Перми произошел авиационный инцидент с самолетом Embraer E-190, следовавшим по маршруту Пермь — Волгоград. Как сообщается в телеграм-канале Aviaincident, экипаж воздушного судна прекратил взлет из-за сработавшей сигнализации о неисправности. После проверки бортового оборудования самолет вылетел к месту назначения.

Воздушное судно Embraer – 190 с регистрационным номером RA-02740 было выпущено в 2009 году. С этого момента и до 2013 года борт работал в Китае, затем в Ирландии, Турции и Дании. «Икар» стал эксплуатантом судна в 2013 году.