Строительство моста через Ростовское море стоимостью 970 млн рублей завершат в 2023 году

Активная фаза возведения моста через Ростовское море на дороге «Дон» – х. Камышеваха – г. Ростов–на–Дону» начнется в 2023 году, сообщает пресс-служба правительства региона. Завершить строительство сооружения стоимостью 970 млн руб. планируется также к концу следующего года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Donland.ru Фото: Donland.ru

Ход строительства проинспектировал губернатор Ростовской области Василий Голубев накануне. Глава региона пояснил, что мост протяженностью 1,4 км позволит перераспределить транспортные потоки с дамбы через Ростовское море по ул. Орской и разгрузить ул. Каскадную. Сооружение обеспечит доступность мкр. Платовскому и Донскому инфекционному центру.

Сегодня уже возведен временный мост через водоем. Новый объект дорожной инфраструктуры будет иметь две полосы движения, тротуары для пешеходов и будет рассчитан на проезд грузовиков весом до 100 т.

«Все [работа] идет в графике, основная нагрузка будет в следующем году. Общая стоимость объекта – более 900 млн рублей федеральных и региональных средств», — прокомментировал Василий Голубев.

Как сообщалось ранее, строительством моста занимается АО «Ростовавтомост». Ранее компания занималась строительством моста на ул. Малиновского в Ростове.

Анастасия Назарова