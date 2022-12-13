Петербург поставил новый рекорд по суточному количеству выпавшего снега

За сутки 12 декабря на территории Санкт-Петербурга выпало 15,7 мм чистого снега, что стало новым рекордом с 2010 года. Об этом сообщил в своем Telegram-канале главный синоптик города Александр Колесов.

«Количество осадков 15,7 мм, выпавшее вчера в Санкт-Петербурге, стало новым рекордом для центральной метеостанции города за 12 декабря. Перекрыт был максимум осадков, отмеченный 12 декабря 2010 года (9,3 мм)»,— написал он в среду, 13 декабря.

Общая высота снежного покрова на территории Петербурга к настоящему моменту составляет от 14 до 19 см., однако, добавляет господин Колесов, эти данные метеостанций, вероятно, не точные, поскольку «весь снег сдувало сильным ветром».

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