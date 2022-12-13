Выпущенные в Казани три вертолета «Ансат» передали Национальной службе санавиации РФ

Выпущенные на Казанском вертолетом заводе три вертолета «Ансат» передали Национальной службе санавиации России. Машины были переданы холдингом «Вертолеты России», сообщается на сайте госкорпорации «Ростех».

Общее количество переданных вертолетов «Ансат» составило 24. Кроме того, службе передали 14 вертолетов 14 Ми-8МТВ по контракту с компанией «ПСБ-Лизинг».

Указанные вертолеты рассчитаны на транспортировку одного пациента и двух сопровождающих его медиков. Они обладают высокой готовностью к взлету и способны садиться на необорудованных площадках, в том числе крышах, дорогах и других прилегающих к ним территориях.

"Ъ-Казань"