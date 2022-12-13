На содержание и ремонт праздничной иллюминации в Кургане направят 10 млн рублей

Объявлен аукцион по выбору подрядчика для содержания и ремонта праздничной иллюминации, световых перетяжек и светодиодных консолей на объектах освещения в Кургане. Начальная цена контракта составляет 10 млн руб., сообщается на портале госзакупок. Прием заявок ведется до 20 декабря.

Следить за состоянием гирлянд, светодиодных консолей, световых перетяжек и архитектурной подсветки нужно будет в течение следующего года. Подрядчику предстоит проводить планово-предупредительные и аварийно-восстановительные ремонты с заменой вышедших из строя элементов освещения. При ремонте нужно будет использовать только новые материалы. В обязанности исполнителя войдет уборка мусора, оставшегося после проведения работ.