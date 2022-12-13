После отмены моратория число заявлений о банкротстве юрлиц на Урале выросло на 40%

В Арбитражный суд Свердловской области после окончания моратория на банкротство с 1 октября начало поступать по 140-150 заявлений в день, из них около пяти заявлений от юридических лиц, остальное — о признании банкротами граждан. Об этом 13 декабря рассказала заместитель председателя Арбитражного суда Свердловской области Светлана Сушкова на пресс-конференции в «Интерфаксе».

«В 2019 году заявлений о банкротстве юридических лиц было 2 тыс., в 2020-м — 1,6 тыс., в 2021-м — 2 тыс., за 11 месяцев 2022 года — 608 заявлений. Причем если с 1 апреля по сентябрь в суд поступило 64 таких заявления, то уже в октябре, после завершения моратория, их было 102, в ноябре — 115. Рост составляет порядка 40%»,— уточнила госпожа Сушкова. По ее данным, из числа юрлиц чаще всего поступают заявления о банкротстве управляющих компаний, подрядчиков, муниципальных предприятий и организаций, работающих в сфере услуг. «Суммы долгов варьируются от пороговых 300 тыс. руб. до 3,9 млрд руб.»,— конкретизировала госпожа Сушкова.

Также ежегодно растет количество заявлений о банкротстве физических лиц. «В 2019 году поступило 3,5 тыс. таких заявлений, в 2020 — 5,7 тыс., в 2021 году — 8,9 тыс., за 11 месяцев 2022 года — 20,5 тыс. Это связано с неудовлетворительным финансовым положением граждан и их финансовой неграмотностью»,— рассказала Светлана Сушкова.

Мораторий на банкротство был введен 1 апреля сроком на полгода для всех физических и юридических лиц, за исключением должников-застройщиков, если недвижимость уже внесена в единый реестр проблемных объектов.

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Катерина Якушева