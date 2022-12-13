Жителя Адыгеи обвиняют в дискредитации Вооруженных сил РФ

В Красногвардейском районе Адыгеи направлено в суд уголовное дело в отношении 39-летнего местного жителя, который обвиняется в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Республике Адыгея.

Противоправную деятельность гражданина выявило республиканское управление ФСБ России. По данным следствия, в марте 2022 года житель Красногвардейского района, находясь по месту жительства, используя мобильный телефон, разместил в интернет-мессенджере WhatsApp под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию о деятельности Вооруженных сил РФ. Максимальное наказание, предусмотренное ч. 1 ст. 207.3 УК РФ («Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации») – лишение свободы на срок три года.

Анна Перова, Краснодар