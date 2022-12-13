Ситуацию в Кривошлыковском, 4 в Ростове взяла на контроль администрация президента

Администрация президента РФ заинтересовалась положением дел в аварийной ростовской хрущевке в пер. Кривошлыковском,4. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщила депутат городской думы Наталья Оськина.

«АП готова рассмотреть вопрос о выселении ростовчан из пятиэтажки. И причинении угрозы жизни, здоровью и ухудшения условий проживания, приведших к заболеваниям и усугублению хронических болезней», — написала депутат.

Она также отметила, что изначально в администрации планировали отправить поручение в правительство Ростовской области, но затем было решено самостоятельно разобраться в ситуации.

Ранее Наталья Оськина потребовала отставки главы администрации Алексея Логвиненко в связи с плачевным состоянием аварийного дома.

Жильцы хотят, чтобы в доме сделали ремонт, а администрация настаивает на окончательном расселении и сносе. Власти Ростова пытаются расселить аварийный дом, часть жильцов уже съехала. В конце лета дом был отключен от системы теплоснабжения и других коммуникаций. Ситуация уже привлекла внимание Следственного Комитета России.

Анастасия Назарова