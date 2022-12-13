Численность жителей Иннополиса до 2025 года вырастет до 15 тысяч человек

В Иннополисе численность населения до 2025 года увеличится до 15 тыс. человек. Об этом заявил мэр Руслан Шагалеев.

«Численность населения города вырастет до 15 тыс. человек. Моя оценка: это до 2025 года произойдет», — сказал господин Шагалеев на брифинге в Кабмине Татарстана.

По его словам, также в Иннополисе планируется достроить роботизированную гостиницу на 53 номера. Вторая очередь таунхауса «Зион».фактически в этом году будет достроена, заселение начнется в 2023 году. Начато строительство жилого квартала «Ю» на 3,5 тыс. квартир. Также запланированы строительство школ и детсада.

"Ъ-Казань"