Паласио-де-Ферро или Железный дворец, расположенный в столице Анголы Луанде, почти полностью выполнен из металла. Доподлинно неизвестно, был ли проект здания изготовлен самим Эйфелем или одним из его учеников. Построенный во Франции в 1890-х особняк планировалось частями доставить на Мадагаскар, однако судно село на мель и было перехвачено португальскими колонистами

Фото: Eric Lafforgue / Art In All Of Us / Corbis / Getty Images