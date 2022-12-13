В Саратове оставшийся жить в расселенном доме горожанин погиб на пожаре

В Саратове проводится доследственная проверка по факту гибели на пожаре в расселенном доме 68-летнего мужчины. Об этом сообщает СУ СК.

По предварительным данным, сегодня утром соседи обнаружили возгорание в квартире расселенного дома по улице Валовой и вызвали пожарных. После тушения огня в спальной комнате было обнаружено тело 68-летнего горожанина со следами термического воздействия. Установлено, что мужчина проживал один, в новую квартиру не переехал.

По основной версии, причиной пожара могла стать неисправность печи.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Марина Ковалева