В 2023 году на школьный туризм в Башкирии выделят более 264 млн рублей

В 2023 году в Башкирии на реализацию программы школьного туризма из федерального и регионального бюджетов выделят около 264,2 млн руб., что на 186,5 млн руб. больше, чем в текущем году. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Радий Хабиров.

Программа школьного туризма стартовала в республике в сентябре текущего года. Всего в ней приняли участие более 11 тыс. учеников с пятого по девятый классы. Планируется, что число путешествующих по программе школьников в следующем году вырастет до 37,7 тыс. человек.

«Пилот оказался удачным. Ребята с удовольствием открывают для себя республику — уфимские школьники побывали в Нуримановском и Белебеевском районах, дети из Ишимбая и Салавата — в Уфе и Иглинском районе, подростки из Зауралья выбирают Сибай», — отметил Радий Хабиров.

Услуги оказывают десять региональных туроператоров. Стоимость тура для одного ребенка составляет 7 тыс. руб., а его продолжительность — не менее суток. Проживание в гостинице, питание, проезд и экскурсия включены в стоимость.

Карина Мамаева

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