В Башкирии начальнику мобилизационной подготовки объявили предостережение

Управление ФСБ по Башкирии объявило предостережение начальнику сектора мобилизационной подготовки в Белебеевском районе Александру Никонорову о недопустимости нарушения закона о разглашении государственной тайны (ч. 1 ст. 283 УК РФ).

По данным пресс-службы ведомства, 53-летний Александр Никоноров обрабатывал и хранил копии секретных документов, доверенных ему по службе, на компьютере, подключенном к интернету. Это не исключало возможности их разглашения, отметили в УФСБ. В случае продолжения указанных действий мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

Карина Мамаева

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