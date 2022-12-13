Лидер фракции ЛДПР в гордуме Екатеринбурга ушел с поста зампредседателя комиссии

Руководитель фракции ЛДПР в Екатеринбургской городской думе Антон Гусев ушел с поста зампредседателя комиссии по муниципальной собственности, рассказал «Ъ-Урал» председатель гордумы Игорь Володин. «Ушел по собственному желанию, почему — не сказал. Его не было на заседании, когда этот вопрос рассматривался. Возможно, готовится к выборам», — отметил господин Володин. Новым зампредом комиссии избран Алексей Мещеряков («Справедливая Россия»).

Антон Гусев родился в 1976 в Североуральске. Окончил Уральскую государственную лесотехническую Академию. Координатор Свердловского регионального отделения партии ЛДПР.

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