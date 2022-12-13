Мишустин расширил механизм субсидирования перевозок нефтепродуктов по железной дороге

С 1 апреля 2023 года в России расширяется география поставок нефтепродуктов железнодорожным транспортом по льготному тарифу. Механизм субсидирования распространили на несколько регионов Сибирского федерального округа. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Речь идет о субсидиях железнодорожным перевозчикам на возмещение потерь при введении льготных тарифов на доставку автомобильного бензина, дизельного топлива и авиакеросина. Сейчас перевозки таких нефтепродуктов по льготному тарифу возможны на Дальний Восток. С апреля механизм распространят на Красноярский край и Иркутскую область.

Власти рассчитывают, что это поможет «сдержать динамику оптовых цен, снизить давление на розницу, а также поддержать местных независимых операторов АЗС». В федеральном бюджете на субсидирование программы в 2023 году заложено 9,3 млрд руб., в 2024-м — 9,6 млрд, в 2025-м — 10,2 млрд руб. В 2022 году на программу субсидирования потратили почти 9,8 млрд руб.