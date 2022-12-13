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обновлено 10:28

Кассовый разрыв в транспортной отрасли Перми сократился на 700 млн рублей

Пассажиропоток в общественном транспорте города в январе — ноябре 2022 года составил 185,6 млн человек, что на 10 млн человек больше, чем в аналогичный период прошлого года. Доля безбилетных пассажиров за 11 месяцев текущего года составила 18%, что на 11,3% превышает уровень января — ноября 2021-го. Такие данные представил сегодня на заседании комитета Пермской думы по экономическому развитию начальник городского департамента транспорта Анатолий Путин.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Господин Путин сообщил, что контрольно-ревизорская служба сейчас проводит 17–19 тыс. проверок в месяц. Около 2 тыс. человек ежемесячно привлекают к административной ответственности за безбилетный проезд. По словам чиновника, с середины года наблюдается постепенное снижение количества безбилетников — сейчас их на 3–4% меньше, чем полгода назад.

Депутат Алексей Овчинников, выступавший с содокладом по этому вопросу, отметил, что взыскание платежей от наложенных штрафов составляет всего 17%. Также он добавил, что штрафы, наложенные на перевозчиков за некачественное исполнение транспортной работы, были оспорены компаниями в суде. В итоге доходы от этих штрафных санкций в городской бюджет за три квартала 2022 года составили 5,4 млн руб., а необходимо вернуть по решению суда 6,3 млн руб.

В общей сложности доходы транспортной отрасли за январь — ноябрь составили 3,984 млрд руб. (годом ранее — 3,227 млрд руб.). Расходы при этом также незначительно увеличились и достигли 5,367 млрд руб. (годом ранее — 5,308 млрд руб.). Кассовый разрыв в отрасли относительно 11 месяцев предыдущего года сократился на 698,4 млн руб., или на 33,6% — с 2,08 млрд руб. до 1,382 млрд руб.

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