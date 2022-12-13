Выстреливший в знакомого из винтовки житель Удмуртии предстанет перед судом за убийство

В Удмуртии перед судом предстанет 39-летний житель Можги. Мужчину обвиняют в убийстве своего знакомого (ч. 1 ст. 105 УК РФ), сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Установлено, что вечером 20 августа мужчина в компании знакомых, среди которых был и 39-летний пострадавший, употребляли алкоголь в гараже. Когда между мужчинами возник конфликт, обвиняемый несколько раз выстрелил в потерпевшего из пневматической винтовки, после чего задушил электрическим кабелем.

Затем мужчина вывез тело убитого в лесной массив.

Уголовное дело направлено в суд. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.