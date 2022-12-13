Коронавирусом заразились еще 100 саратовцев

В Саратовской области зарегистрировано 100 новых случаев COVID-19, все сопровождаются ОРВИ, случаев пневмоний нет. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Общее количество подтвержденных с начала пандемии случаев коронавируса составляет 300722, выздоровело 293787 пациентов, в том числе 78 – за последние сутки.

Наибольший прирост заболевших за сутки зафиксирован в Саратове (31 пациент), Энгельсском (18) и Балаковском (13) районах.

Среди новых пациентов 10 детей и подростков и 32 взрослых 30-49 лет.

Марина Ковалева