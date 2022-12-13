Прикамье вошло в число лидеров в РФ по числу новых предпринимателей

Пермский край занимает восьмое место среди субъектов РФ по количеству новых зарегистрированных предпринимателей. Об этом сообщает краевое минэкономразвития со ссылкой на данные ФНС России. По информации ведомства, за 11 месяцев текущего года в Пермском крае зарегистрировали свой бизнес более 15,1 тыс. индивидуальных предпринимателей и организаций.

По данным краевого минэкономразвития, лидером роста по количеству зарегистрированных организаций и индивидуальных предпринимателей в РФ стал Чукотский автономный округ с показателем 20%. Второе и третье места делят между собой Чеченская республика и Республика Ингушетия (18%), четвертую позицию занимает г. Москва (17%), пятое место у Республики Тыва (13%). Шестое и седьмое места делят Республики Татарстан и Северная Осетия-Алания (по 9%). На 8 месте – Пермский край, где рост составил 8%. Замыкают ТОП-10 Свердловская область (7%, 9 позиция) и Республика Удмуртия, Ленинградская, Ульяновская и Курганская области (6%). При этом из 84 проанализированных субъектов РФ 57 регионов показал нулевую или отрицательную динамику, отметили в минэке Прикамья.

Рост количества предпринимателей в Прикамье связан с созданием благоприятных условий для бизнеса – одного из ключевых направлений работы краевого правительства под руководством губернатора Дмитрия Махонина. В 2022 году на территории региона действуют ранее принятые меры поддержки бизнеса (налоговые льготы, возмещение по кредитам, льготные госгарантии по рекордно низким ставкам), а также установлены новые. В том числе максимально снижены налоговые ставки по УСН для вновь зарегистрированных предпринимателей (без ограничения по видам деятельности и количеству сотрудников), ведется поддержка предпринимателей, испытывающих трудности в условиях санкционного давления.

Кроме этого, по инициативе главы региона Дмитрия Махонина, была усовершенствована региональная налоговая система: с 1 января 2023 года увеличен порог по площади зала с 50 до 150 кв. метров для индивидуальных предпринимателей в сфере торговли и общепита, работающих на патенте, расширены возможности применения льготы по УСН для санаторно-курортных организаций и детских лагерей. Также на площадке Центра поддержки предпринимателей «Мой бизнес» открылся первый на Урале Центр электронной торговли, который будет помогать самозанятым и предпринимателям выходить на электронные площадки.

Помимо этого, в помощь малым и средним предпринимателям, работающим на территории Пермского края, был создан сайт rostperm.ru. На нем собрана вся информация по мерам поддержки МСП, налоговым режимам и льготам.