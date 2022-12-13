Новосибирский предприниматель приобрел 15 объектов железногорского ГВСУ№9

По результатам торгов банкротящегося ФГУП «Главное военно-строительное управление №9» победителем лота, включающего 15 объектов (нежилые сооружения и различное оборудование), признан индивидуальный предприниматель из Новосибирска Сергей Сартаков. За лот он предложил 75 млн руб. при начальной цене 70,3 млн. Вторым участником было московское АО «Вторстройресурсы».

ГВСУ №9 являлось градообразующим предприятием Железногорска. В портфеле предприятия — строительство завода «Сибэлектросталь», объектов аэропортов Черемшанка и Емельяново (Красноярский край), объектов агропромышленного комплекса и др. В апреле 2018 года суд ввел на ФГУП процедуру наблюдения. В июне 2020 года в ГВСУ-9 начато конкурсное производство, в реестр на тот момент были включены требования на 4,7 млрд руб.

Как Главному военно-строительному управлению №9 не удалось договориться с кредиторами - Военное без мирового

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Анна Егорова