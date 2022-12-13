СКР завершил расследование дела в отношении двух групп о мошенничестве на Кубани

Главное следственное управление СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу завершило расследование уголовного дела в отношении пяти жителей за мошеннические действия на территории пяти регионов, в том числе в Краснодарском крае. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

С июня 2012 по июнь 2014 года Дмитрий Васильев, Татьяна Иванова, Михаил Талалаев, Гитихмад Кебедов и Айдемир Карагулов действовали в составе двух организованных групп совместно с другими участниками преступлений. Они под видом заключения с агропромышленной лизинговой компанией АО «Росагролизинг» договоров финансовой аренды (лизинга) на поставку сельскохозяйственного оборудования, техники и племенных животных похитили деньги и имущество общества более чем на 134 млн руб. Преступления проходили на территории Кубани, а также Москвы, Дагестана, Калмыкии и Ставропольского края.

Следственными органами было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере). На имущество обвиняемых наложили арест. Дело в отношении указанных пяти членов группировки с утвержденным обвинительным заключением направлено в Хамовнический районный суд Москвы для рассмотрения.

Ранее из указанного уголовного дела в отдельное производство выделили дела в отношении 12 обвиняемых, которые направлены в суд для рассмотрения. В отношении девяти из них вынесены обвинительные приговоры, в отношении трех — уголовные дела находятся на рассмотрении.

Татьяна Ручкина

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